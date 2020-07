El mensaje de Kris Cid tras revelar que tiene Covid-19 mientras espera bebé con conductor de 'VLA'

Ciudad de México.- La diseñadora de moda Kristal Cid, hija de la actriz Sharis Cid y esposa del conductor de Venga la Alegría Brandon Peniche, compartió un breve pero conmovedor mensaje luego de revelar hace unos días que contrajo el coronavirus, esto mientras se encuentra esperando su segundo bebé.

A través de sus Historias de Instagram, la también presentadora publicó una selfie en la que luce su pancita a sus 23 semanas de embarazo, imagen a la que agregó un emoji con el texto "pensamientos positivos".

Después de esa instantánea, Kris posteó una fotografía que muestra el mensaje "un día a la vez", palabras que aparentemente dan cuenta de que intentan tomar su situación de salud con tranquilidad.

Brandon Peniche reveló esta semana en el matutino de TV Azteca que, después de dar negativo dos veces, su tercera prueba confirmó que tenía Covid-19. Por supuesto, las alarmas se encendieron por el hecho de que su esposa está embarazada y ambos tienen ya una bebé de casi dos años de edad.

En una transmisión en vivo que la pareja hizo desde Instagram el 20 de julio, Kristal Cid relató cuáles fueron sus síntomas y describió el duro momento en el que se enteró de que tenía la infección.

Yo empecé el martes de la semana pasada con una garraspera en la garganta, empecé a sentirme como cuando te vas a enfermar y le dije, sabes qué, creo que me voy a enfermar, creo que me voy a aislar un poquito, te encargo a la bebé", contó Kris.

Al día siguiente miércoles, empecé con la nariz, a diferencia de muchos, o bueno, amigos cercanos que tienen el virus, yo empecé con mucha congestión nasal, pero mucha… muchísimo estornudo, me ardían horrible los ojos, hasta la fecha me arden mucho los ojos", agregó.

La diseñadora explicó que sus resultados llegaron tres días después de haberse hecho la prueba, y que resultó un duro golpe enterarse de que eran positivos.

El sentimiento lo recuerdo demasiado vívido, de abrir el resultado pidiéndole a Dios que sea un negativo, por supuesto porque estoy embarazada, me colocaba en alto riesgo, tengo una bebé de un año siete meses… Vi la prueba positiva y la verdad estaría mintiendo si les digo que no se me cayó el mundo. Por instantes no sabía qué hacer, me puse a llorar, temblé, y entonces me acordé de que soy más fuerte de lo que creo", dijo.