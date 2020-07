Entre drogas y amoríos: Así acabo la carrera de está exintegrante de Timbiriche

Ciudad de México.- Timbiriche ha sido de las bandas mexicanas más famosas, de dónde nacieron grandes artistas, como Sasha Sokol, quién vivió un tormentoso momento a inicios de los 90 al involucrarse en las drogas y amoríos tóxicos que fueron acabando con su carrera.

Con tan solo 12 años de edad, en 1982, Sokol junto a Erik Rubín, Paulina Rubio, Benny Ibarra, Mariana Garza y más jóvenes cantantes se unieron formando uno de los grupos más simpáticos que alcanzaron inmensa fama, hasta que cada uno decidió hacer su propio camino como solistas.

La joven Sasha fue una de las más exitosas, sin embargo, durante un momento de mayor fama comenzó a ingresar en el mundo de las drogas, abusando de estás a tal grado que comenzó a involucrarse en relaciones de una noche, que poco a poco fue desgastando su cuerpo y mente, hasta que en 1993 desaparició de la nada.

Te podría interesar: Televisa 'destroza' a TV Azteca: Nuevo integrante llega a 'Hoy' y 'hunden' a 'VLA'

La intérprete de Happy se encontraba promocionando Amor Sin Tiempo y Piénsame Sola cuando de la noche a la mañana se dejó de saber de ella causando una gran controversia, diezmando de a poco su carrera, perdiendo fuerza en sus hits.

No fue hasta un año después, en 1994, cuando ella apareció y confesó públicamente que estaba enfrentando una fuerte adicción a la cocaína, pues el mundo y la vida para ella no valían nada, no tenían sentido y no le interesaba lo que le sucediera.

Sasha aseguró que sus adiciones más fuertes eran la cocaína y ligar en el metro a cualquier persona que se le cruzara, revelaciones que llevaron a sospechar que era lesbiana, lo que afirmó no era asunto de nadie más que de ella.

Te podría interesar: Elenco de 'Hoy' expulsa del foro a querido conductor de Televisa: "Aquí hay reglas"

Aseguró que ella cayó en esta oscura etapa de no interesarle nada por unos asuntos personales que la hacían no valorarse, no quererse, no ver qué valía más y todos esos sentimientos quería olvidarlos, desecharlos y solo disfrutar del momento, hasta que se dio cuenta de su grave error y comenzó a rehabilitarse a regresar poco a poco y nuevamente consolidar su carrera.

Sokol enfrentó un duro camino y ella señaló que lo primero para salir de esta situación fue aceptar su problema, buscar ayuda y acercarse a las personas que más amaba, en las que más confiaba y le demostraban que todo eso era mutuo, algo que sin duda fue le funcionó pues retomó el control y volvió al éxito entre sus sencillos, discos y participaciones actorales en novelas y películas.

Te podría interesar: Tras la polémica, confirman salida de 'La Venenosa' del elenco de 'Suelta la Sopa'

Fuente: LNN, El Universal