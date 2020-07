Esta actriz de Televisa se volvió alcohólica cuando su papá murió: "Hacía más grande mi dolor"

Ciudad de México.- La querida conductora y actriz Consuelo Duval siempre ha sido bastante sincera respecto a su vida persona por lo que contó un momento duro en el que cayó en ambiciones.

La presentadora de Netas Divinas siempre ha hablado sin problemas sobre todo lo que ocurre en su vida profesional y persona, por lo que se sinceró al revelar que pasó por una adicción que le costó dejar.

Pasé por mi época de borrachita, no fue muy hablada pero claro que me aventé mis mesesitos bebiendo sobre todo cuando mi papá se murió y yo creía que el me anestesiaba el dolor y no es cierto, lo hace más grande pero dije tú no eres la opción pero el cigarro a lo mejor sí porque me ayudaba en la ansiedad".