Exempleada de los hermanos Borovoy asegura que fue despedida "injustamente"

Ciudad de México.- Esther, una mujer encargada de la intendencia en el empresa de los hermanos Borovoy, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano reveló que fue despedida injustamente.

En la emisión, mostraron algunas capturas en la que se muestra como la mujer fue citada en un lugar para ver lo de su liquidación, así como el pago de un mes de sueldo.

A pesar de que sí se le realizó un depósito de tres mil pesos, Esther señala que ella debe recibir al menos tres meses salario en su finiquito, pues fue un despido injustificado a causa de la crisis sanitaria.

Yo lo busqué para ver si ya me habían pagado, entonces yo lo busqué y me dijo que estaba dada de baja y todo y entonces me cita el 22 de abril en el Metro Zapata, fui y no me dejó leer lo que me hizo firmar", dijó.