"Fue espantoso": Exactriz de Televisa confiesa que imploró la muerte de su madre por esta razón

Ciudad de México.- En la última entrega de las batallas de Anabel Ferreira con el programa Venga la Alegría, la querida actriz reveló frente a las cámaras el infierno que vivió por la enfermedad de su madre.

La también comediante aseguró que esta situación fue una de las cosas más difíciles que vivió pues fue testigo del deterioro que sufrió su mamá al padecer Alzheimer.

Mi mamá sí tenía conciencia de que estaba perdiendo sus facultades mentales, los últimos tres meses ya no eran vida, le dio demencia senil, es durísimo", recordó.

Anabel relató que fue muy doloroso ver como su madre poco a poco iba perdiendo la conciencia y llegó al grado de pedirle a Dios que se la 'llevara' con tal de ya no verla sufrir.

Fue muy espantoso... muy doloroso, al final la estaba pasando tan mal que yo decía 'ya Diosito, con tal de que mi mamá no sufra' y le decía 'amá ya vete, please, descansa, pero ya no sufras'", reveló.