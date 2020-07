Jorge Medina recuerda el día que se agarró a golpes con un excompañero de La Arrolladora

Ciudad de México.- El cantante, Jorge Medina, mediante una entrevista para el programa de espectáculos, Suelta la Sopa, reveló que se agarro a golpes con un integrante de La Arrolladora Banda Limón, el cantante dio detalles de su mala relación con ellos.

Y es que desde su salida 2016, se ha visto envuelto en una serie de conflictos con ellos, pues luego de pertenecer por más 20 años a la agrupación este salió por la puerta de atrás.

En su relato, el intérprete señala que si no se lo quitan de encima lo mata, pues señala que la pelea se dio fuerte entre los músicos, sin embargo con el paso del tiempo logró limar esperezas con él, pues también ya no forma parte de la agrupación.

Yo con el chaparrito, el del macarrón y ahorita toca con los ex de la Banda. Y si no me lo quitan me mata, Luis Antonio Castillo, te mando un saludo, porque a lo último nos pedimos disculpas", dijo.