Laura Bozzo en problemas: Ex la demandaría por todo sus bienes: "Yo sufrí mucho"

Ciudad de México.- Christian Suárez, la expareja de Laura Bozzo, aseguró en una entrevista para Sale el Sol que procederá legalmente y demandará a la conductora de Televisa si no logra llegar a un acuerdo pacífico y le da la mitad de los bienes que adquirió durante su matrimonio.

Desde hace varios días se ha visto mucho del pleito entre Bozzo y su exesposo, quien la ha acusado de consumir drogas, de ser alcohólica y de haberlo humillado cada que podía llamando a su familia "muerta de hambre", asegurando que en ese matrimonio el sufrió mucho

Para Sale el Sol declaró que no quiere tener un pleito con ella y no quiere involucrar en la situación abogados y menos llegar a un juicio, pero aseguró que si era necesario tomaría acciones legales en su contra.

Aseguró que no estaba pidiendo nada que no mereciera ya que él estuvo en cada parte difícil de su vida, como la vez que estuvo encarcelada tres años o cuando sus hijas pasaron momentos complicados con anorexia, mal estado mental y en operaciones.

Yo no quiero sacar nada que no me corresponda. […] ¿Cómo es posible que con una persona que compartí 16 años no tenga esa consideración? Estuve durmiendo en el piso en arresto domiciliario, cuando [Bozzo] estuvo tres años en arresto. Cuando su hija se operaba, cuando su hija tuvo anorexia, cuando su hija estaba mal psicológicamente, Cuando su hija sufrió, yo estaba", relató Zuárez.