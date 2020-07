Laura Bozzo revela que ella habría afectado a sus hijas por esta razón: "Las traumé"

Ciudad de México.- La conductora Laura Bozzo se sinceró al hablar sobre sus hijas y cómo era ella con los novios o amigos que llegaban a ir a su casa.

La presentadora de Laura sin censura decidió hablar sin filtros sobre la relación que tuvo con sus yernos, confesando que ninguna de ellas se ha casado y cree que es por todo lo vivieron.

Nunca tuve problemas si me llevaban al novio, al amigo, lo que fuera, creo que no se me casan porque están traumadas con todas las cosas he hecho. Ellas pueden estar con quien quieran mientras que sean felices".