Lucero cuenta como fue llegó a incursionar en Disney para famoso clásico del cine

Ciudad de México.- Tal como acostumbra, la cantante, Lucero, compartió con sus seguidores de Instagram un poco acerca de su vida, en esta ocasión, la artista habló de la vez que tuvo la oportunidad de trabajar con Disney para el doblaje de la película Tarzán.

Cuando me hicieron el ofrecimiento acepté de inmediato, me encantó la idea. Eduardo Palomo y yo no grabamos juntos, cada quien lo hacía en una cabina.