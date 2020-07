Marc Anthony se conecta con la naturaleza y muestra sus tiernas mascotas a los fans

View this post on Instagram

ud83cudfac: #MarcAnthony u201cEn estos tiempos difu00edciles, me he vuelto a conectar con la naturaleza y la naturaleza sigue devolviendo. Rescatu00e9 a mi encantador ciervo #Bamboo y hoy traje mu00e1s regalos. Enviando amor y luz a todos u00bfCu00f3mo deberu00eda nombrarlos?u201d