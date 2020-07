Marjorie revela cómo dijo a Julián del embarazo y lo que vivió al perder exclusividad de Televisa

Ciudad de México.- Marjorie de Sousa recordó cómo fue el sorpresivo momento en el que se enteró de que estaba esperando un hijo con Julián Gil, pequeño que llegó sin que ellos lo planearan y que ahora se ha vuelto la principal razón por la que ambos mantienen una batalla legal desde hace años.

La venezolana explicó a Mara Patricia Castañeda que ella y el actor iniciaron de nueva cuenta un romance al tiempo que grababan la telenovela Sueño de amor, esto años después de que su primera relación fallida acabara en 2011.

Majrorie se integró a la producción de Juan Osorio tiempo después de que comenzara a salir al aire. La modelo explicó que ella regresó de España, donde grababa una película, a México para grabar esa novela, tiempo en el que ya salía con Julián sin que nadie lo supiera.

Al volver al país, Marjorie comenzó a tener los conocidos malestares, hasta que entendió que no podía atribuirlo más al cambio de horario. Consciente de que "revistas de chismes" podían fotografiarla, le pidió a su asistente y maquillista Vane que le hiciera el favor de comprarle una prueba de embarazo, la cual se hizo en el camerino. Al ver el resultado positivo, la actriz estalló en carcajadas por los nervios.

Me empezó un ataque de risa de los nervios, no, no, no, yo dije: '¿Qué hago Dios mío Santo?' Es una responsabilidad gigante y pues no me esperaba nada, fue así, wow", dijo.

La modelo llamó a un amigo enfermero para que la ayudara a hacerse la prueba de laboratorio, buscando evitar que sus sospechas trascendieran a la prensa.

Me saca las pruebas de laboratorio y le digo no puedo obviamente poner mi nombre porque imagínate, lo venden, de verdad que es bien horrible, o sea, hasta cuando tienes una emergencia lo piensas porque venden todo y dicen lo que no es y es súper rudo porque es tu vida privada, es tu salud, es tu intimidad", contó.

Una vez más al lado de Vane, Marjorie se encontraba en el camerino de las grabaciones de Sueño de amor cuando recibió la llamada de su amigo para confirmarle que Matías venía en camino. Según la venezolana, poco después de esa llamada Julián Gil entró a su camerino, pero ella decidió no decirle en ese momento sobre el bebé.

No le dije todavía ahí porque yo quería darle una sorpresa, entonces no se lo dije al momento, obviamente me mordía la lengua. Y él iba y me decía 'tú estás embarazada', y yo 'estás loco, cállate, no'. Y bueno, se dormía en el piso, él se dormía, lloraba a cada rato. Yo me reía porque yo decía 'esto es mentira', sí les pega a los hombres muchísimo", recordó, además de revelar que su embarazo también fue resentido por su coestrella en la novela, Cristian de la Fuente, y quienes estaban a su alrededor.

Ese hombre vivía dormido, no podía con su alma", agregó Marjorie sobre Julián, además de asegurar que su ahora expareja se puso muy contento por la llegada del bebé.

Al hablar de los duros momentos que vivió después de tener a su hijo, Marjorie recordó el 'golpe' que fue enterarse de que le retirarían la exclusividad de Televisa.

Me tocó un momento donde están quitando exclusividades a todos los artistas en la empresa, que además por esa empresa es que estoy en México. Y me dicen también: 'Vienen varios proyectos para ti pero no podemos seguir teniendo exclusividad'. Y pues que te digan eso teniendo un bebé recién nacido, pues yo dije ahora sí me muero", relató.

Fuente: YouTube/Mara Patricia Castañeda