Mauricio Mejía confirma que es cierta la supuesta lista de novios y amantes que tuvo

Ciudad de México.- El actor, Mauricio Mejía, mediante una entrevista para TV Notas, recordó los romances que ha tenido a lo largo de su vida, en los cuales destacan famosos actores, conductores y cantantes, los cuales no han revelado su identidad gay.

Cabe mencionar que en días pasados mediante una entrevista para Ventaneando, había aceptado que era verdad la conversación que había sido filtrada por algunos medios.

Fue una plática de mi WhatsApp, me da mucha pena y aprovecho para pedir una disculpa, no fue mi intención, no es mi intención sacar a nadie del clóset", dijo.