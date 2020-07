Polémico integrante sale del reality show 'Keepin Up With the Kardashians'

Estados Unidos.- La controversial familia Kardashian continúa generando polémica y furor en redes sociales luego de que Kanye West, esposo de Kim Kardashian, se lanzara como candidato para la presidencia de Estados Unidos el mundo se puso de 'cabeza' ya que gracias a ello se le derivó un episodio de bipolaridad al rapero, lo que generó una serie de peleas públicas entre él y esposa.

Tras la discusión pública que han realizado Kim y Kanye, la empresaria tomó una decisión importante y muy noble de su parte, pues a pesar de que el rumor acerca de su divorcio era muy fuerte, ella demuestra su preocupación hacia su esposo por eso, decidió sacarlo del reality show familiar Keepin Up With The Kardashians.

La socialite explicó que no permitirá inflar sus bolsillos y reventar el rating a costa de la enfermedad de su esposo, por eso tomó tan drástica medida ya que es un momento íntimo y delicado que debe resolverse en casa. Las grabaciones se retomaron recientemente tras un pequeño descanso provocado por el coronavirus.

Fuente: Instagram @TheShadeRoom