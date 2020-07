Poncho de Nigris es 'devorado' en Instagram por ponerse ¿ropa de su esposa?

View this post on Instagram

La cadena y el dinero ud83dudcb5 fueron para un video, no vayan a pensar que soy tan CACO. TODO EN EXCESO ES MALO u270cud83cudffb chequen esto y me dicen que opinan ud83dudc47ud83cudffbud83dudc47ud83cudffbud83dudc47ud83cudffbud83dudc47ud83cudffbud83dudc47ud83cudffb . Nos dicen cu00f3mo ser, cu00f3mo actuar, quu00e9 pensar, nos hacen desvalorizarnos, que debemos regirnos por unas normas sociales, que si te caes te quedes allu00ed y no te levantes... No te conozco pero te digo que su00f3lo escucha tu sentir, que de lo que te digan no te creas nada, de lo que veas la mitad y de lo que realmente sientas, de eso cru00e9etelo todo... Porque su00f3lo tu00fa eres responsable de lo que quieres creer y su00f3lo tu00fa puedes caer en el victimismo siendo tu propio agresor... No importa, el segundo pasado es una gota de agua del conocimiento su00f3lo importas tu00fa y su00f3lo importa el ahora... Gracias por tu existencia. u00bfPor quu00e9 enfermo? u00bfPor quu00e9 no encuentro pareja? u00bfPor quu00e9 me bloqueo? u00bfPor quu00e9 me siento vaci@? u00bfPor quu00e9 tengo miedos? u00bfPor quu00e9 siento esta tristeza? u00bfTienes preguntas? Yo te acompau00f1o en busca de esas respuestas. Bloqueos, trascender tus creencias, tarot evolutivo, conoce tus programas inconscientes, limpieza emocional, proyecto sentido, aprender a desaprender, recursos emocionales, desapego, el viaje del chamu00e1n, psicomagia, la senda del inconsciente, limitaciones inconscientes ... Buena @ankorinclan