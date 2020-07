Sylvia Pasquel y la "peligrosa" medida que tomó para cuidar su salud y evitar el Covid-19

Ciudad de México.- La actriz Sylvia Pasquel reveló en televisión que ha comenzado a ingerir dióxido de cloro con la intención de mejorar su salud y hacer frente a enfermedades, una sustancia que ahora mismo se comercializa en Internet como una solución contra el coronavirus pero que autoridades han desacreditado como tal.

Llevo un mes tomándolo, he leído mucho al respecto, no comento nada porque ya sabes que hay mucha gente detractora que luego se te va a la yugular, por eso yo no recomiendo nada", explicó la hija de Doña Silvia Pinal.