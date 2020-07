Sylvia Pasquel revela la razón por la que le ocultó a su hija la muerte de su padre

Ciudad de México.- Anteriormente Stephanie Salas salió a relucir por sus declaraciones sobre la muerte de su padre, la artista señaló que esto le traumó en cierta medida, debido a que le ocultaron la noticia y se enteró después.

Ahora, la madre de la cantante, Sylvia Pasquel, explicó para Ventaneando porque fue que decidió ocultarle dicho evento a su hija, señalando que en aquel entonces ella apenas tenía 9 años de edad.

Yo en el momento que me enteré de que Micky había muerto, yo mee encontraba de gira con Vaselina, por Guadalajara, entonces yo me fui a Mazatlán, estuve en el velorio, en el entierro y me tuve que regresar a mi gira.

Pero Stephanie se enteró dos o tres días después, no fue tanto tiempo y bueno, ella no podía ir a Mazatlán porque no había como, ella se estaba quedando con mi mamá y ella me dijo, ‘No me parece pertinente que una niña de 9 años se vaya hasta allá y saber que su papá se murió”.