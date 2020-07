Talina Fernández asegura que 'El Pirru' nunca la dejó convivir con Ana Bárbara

Ciudad de México.- La presentadora, Talina Fernández, por medio de una entrevista para el programa de espectáculos Suelta la Sopa, habló de su relación con Ana Bárbara, luego de que ella fuera pareja del viudo de su hija, Mariana Levy.

En su relato, 'La Dama del buen decir', se mostró agradecida por lo que hizo la cantante por sus nietos, al asegurar que nunca les faltó algo a su lado, sin embargo no todo fue bonito, pues acusa a su exyerno de alejarla de su entonces esposa, con el fin de rehacer su vida.

Fernández señala que cuando iba a ver a sus nietos en Cancún, 'El Pirru' no la dejaba pasar a su casa debido a que no quería que tuviera contacto con la intérprete, la cual en un acto solidario siempre le mandaba un refresco.

Hace muchos años que 'Pirru' decidió no hablarme, el día que me operaron del cerebro y me fui a vivir a Cancún para ir a ver a mis nietos me quedaba en un hotel que estaba cerca de su casa y me iba a pie para por la arena y con el rayo del Sol, y me quedaba en la arena con mis nietos y esperaba que bajaran mis nietos, Ana Bárbara nunca me dejó pasar y me mandaba con la chica que le ayudaba un refresco", agregó.