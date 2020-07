"Tengo mala suerte": Actriz de Televisa narra su triste experiencia con las apps de citas

Ciudad de México.- Durante una entrevista para Sale el Sol, la cantante y actriz mexicana, Lisset, admitió que tuvo que recurrir a las aplicaciones de citas para conseguir una pareja, luego que descartara esta posibilidad.

A post shared by Lisset (@lisset_oficial) on Jul 3, 2020 at 1:14pm PDT

View this post on Instagram

Aunque la intérprete de Televisa manifestó que todavía le parece extraña la idea de buscar una relación sentimental por esa vía, habló de su experiencia al recurrir a este método para encontrar el amor.

Te podría interesar: Televisa 'destroza' a TV Azteca: Nuevo integrante llega a 'Hoy' y 'hunden' a 'VLA'

Sobre su cambio de opinión con las aplicaciones, Lisset explicó:

Dije, me voy a divertir un rato, o sea igual no estoy interesada en tener una relación, ni nada, pero voy a ver de qué se trata esto para que no me esté contando todo el mundo", aclaró.