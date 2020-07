Tensión en Televisa: Conductor de 'Hoy' exhibe a compañero y este reacciona: "Pend..."

Ciudad de México.- En el programa Miembros al aire tuvo un momento acalorado con dos de los conductores por comentarios que se dijeron y que causaron burlas.

En la emisión tuvieron a Laura Bozzo de invitada por lo que comenzaron a hablar de las relaciones en especial el de sus hijas, los yernos que había tenido y si esperaba que se casara o que tuvieran hijos, pero el momento se volvió más intenso cuando dos presentadores se enfrentaron.

Raúl 'El Negro' Araiza empezó a contarle a Laura que estuvo casado durante 24 años con su exesposa Fernanda, con quien tuvo dos hijas que ahora tienen 23 y 21 años, pero que ahora tiene una relación en la que lleva 6 meses pero que no piensa casarse ni tener hijos porque además está operado.

Sin embargo, al confesar que ya no tendrá hijos, mencionó que si lo hacía estaría igual que 'El Burro' Van Rankin de "pend...", ya que se convertirá en padre en pocos meses.

Ya me cortaron la...ya soy de salva y estoy siendo fiel... no, no, no, estaría como este pend...(Van Rankin), no el de allá".