¿Traición? Chapoy podría dejar 'Ventaneando' e irse a Televisa tras 26 años en TV Azteca

Ciudad de México.- En redes circula la versión de que la periodista y conductora de espectáculos Pati Chapoy podría dejar Ventaneando e irse a Televisa ante rumores de su despido en TV Azteca luego de más de 26 años en la empresa.

Las declaraciones que hizo la jefa de espectáculos este jueves en Ventaneando sobre su antigua casa dejaron sorprendidos a más de uno y habrían avivado las sospechas.

Pati trabajó en Televisa durante los 90's en El mundo del espectáculo y Siempre en domingo de la mano de Raúl Velasco, sin embargo, le habrían cancelado el contrato, por lo que acudió a buscar oportunidades a TV Azteca en 1994, donde fue pionera de los programas de espectáculos y pronto nació Ventaneando.

¿Pero qué dijo? Aunque durante los años Chapoy, en su intento de defender al Ajusco, no ha tenido reparo en exhibir las malas prácticas u errores de Televisa, en la emisión de este jueves la conductora de 71 años defendió como nunca a la empresa de San Ángel al retomar el tema del supuesto fin del contrato de exclusividad de Silvia Pinal.

Chapoy confesó que se había comunicado con alguien en Televisa para preguntar qué había sucedido y la respuesta dejó en shock, pues defendió a la televisora en todo momento pese a las críticas, asegurando que "ejecutivos en Televisa le cumplieron todo, hasta le cubrieron gastos de hospitales".

Le informaron que iban a cancelar su contrato y ella estuvo de acuerdo. La situación por la que está pasando no solo esa empresa, si no todo el país y todo el mundo ya la conocemos de sobra (…) Si no le han contestado son los abogados, no tiene nada que ver con Televisa".