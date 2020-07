Traición en Televisa: Productora de 'Hoy' contrataría a Polo Morín, ex de Lambda García ¿para suplirlo?

Ciudad de México.- Recientemente se ha asegurado que Magda Rodríguez, productora de Hoy, estaría traicionando al actor de Televisa que forma parte de su equipo de conductores, Lambda García, pues buscaría contratar a su expareja, Polo Morín, ¿para suplirlo en el programa?

El reconocido periodista de espectáculos, Alex Kaffie, ha afirmado que Morín podría muy pronto ser visto en uno de los programas de los que parte la madre de Andrea Escalona, pues lo ha estado buscando desde hace tiempo para hacerle una oferta.

Supuestamente Magda querría que el actor vaya y forme parte de Guerreros 2020, el reality show deportivo que se transmite en el Canal 5 de lunes a jueves, donde los miércoles tienen visitas de famosos, dentro de las cuales en una ocasión estuvo García.

Me entero que Leopoldo Morín ha sido invitado a unirse a Guerreros 2020. ¿El mancebo actor dirá sí a la propuesta?", escribió Kaffie.

Hasta el momento se desconoce si Polo ha logrado ser contactado por Rodríguez ni tampoco si lo ha logrado, por lo que tampoco se sabe si hay una aceptación o una negación por parte de este, ni tampoco si solo sería por un día o por lo que resta del programa.

Cabe mencionar que en diversas ocasiones la ruptura entre Lambda y el joven ha sido un tema de conversación, pero ambos han demostrado que eso no afecta en su trabajo y podrían trabajar juntos de ser necesarios, aunque eso no sería necesario pues además de que hay semanas en las que García no se presenta, Morín estaría en el reality que no tiene nada que ver con su ex.

Fuente: Heraldo de México