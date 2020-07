Tras dejar TV Azteca por Televisa, Sergio Basáñez ahora hace esto ante crisis y falta de empleo

Ciudad de México.- El actor Sergio Basáñez, conocido por sus grandes telenovelas en TV Azteca como Catalina y Sebastián, Cuando seas mía, Amor en custodia y Secretos de familia sorprendió en 2018 al regresar a Televisa, donde comenzó su carrera.

Luego de que su última aparición en televisión fuera en Por amar sin ley, el histrión reapareció y en entrevista con el periodista Edén Dorantes reveló que estará como invitado en el nuevo programa de los hermanos Freddy y Germán Ortega en Televisa llamado Relatos Macabrones, el cual se estrenará el próximo 31 de agosto.

Ya son muchos años que hemos trabajado en el 'Tenorio Cómico' y me invitaron a este nuevo programa que estará en el Canal 2 después del noticiero de Denise Maerker".

El actor comentó que en el sketch se mostrará una cita con una mujer con ideas que complican la cena y suceden todo tipo de incidentes cómicos, género al cual no está acostumbrado. "No me considero un comediante como tal, pero soy actor", comentó.

Sergio habría decidido "arriesgarse, como Televisa lo llamó, a falta de algún proyecto fijo en televisión, además de que sus obras de teatro se han tenido que pausar por la contingencia sanitaria.

'No me puedo levantar' nos tiene en 'stand by' para ver si reanudamos las funciones", reveló.

SERGIO BASÁÑEZ SE ARRIESGÓ A HACER COMEDIA Y ACEPTA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN ¨RELATOS MACABRONES ¨JUNTO A FREDDY Y GERMÁN ORTEGA. pic.twitter.com/m6Lf9PLKMe — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) July 25, 2020

Al preguntarle cómo se siente durante este encierro, la falta de trabajo y lo que ha afectado la crisis sanitaria al bolsillo de todos los mexicanos, comentó:

A veces ansioso, a veces enojado, a veces triste y a veces tranquilo. Y así se repite".

Al preguntarle sobre qué opina sobre lo que dijo la actriz Cynthia Klitbo sobre que estaría dispuesta a limpiar casas para ganar un poco de dinero mientras conseguía proyecto, se solidarizó y reveló:

Muchas familias se han visto muy afectadas porqué la economía mexicana está basada en el trabajar diario. Es un problema grave, no ha habido ayuda de nadie, lo que genera buscar otros medios para ganar algo de dinero. Está todo cerrado, solo puedes usar Internet".

El histrión manifestó que se considera una persona ahorradora y que afortunadamente hasta ahora "no ha tenido gran problema", sin embargo sí ha sentido que los gastos aumentan mientras el panorama se sigue complicando.

Ya estoy viendo el agua al cuello".

Respecto a proyectos a futuro para verlo de vuelta en la pantalla chica, comentó que aún no hay nada concreto:

No tengo planes. En 'Por amar sin ley' hablé con el director y me dijo que sí tienen pensado hacer una tercera temporada pero no este año, si no para el año que entra. Yo estoy dispuesto, le gustó mucho al público, pero hasta ahora son solo comentarios al aire".

Fuente: Canal de YouTube de Edén Dorantes