Tras fama en Televisa, Alfonso Zayas confiesa que está preparado para morir: "Estoy desesperado"

Ciudad de México.- El primer actor Alfonso Zayas, quien ha tenido más de 50 años de trayectoria artística en películas, cine y telenovelas, compartió cómo sigue de salud ya que se sometió a una delicada cirugía a corazón abierto hace años.

El pícaro comediante, quien participó en programas de Televisa como XHDRBZ, la popular serie Vecinos y la telenovela Carita de ángel, relató desde su casa en Morelos en entrevista con Sale el Sol lo difícil que ha sido el encierro por la contingencia sanitaria y confesó que se siente muy desesperado.

Estoy desesperado. Estoy en la casa a fuerzas. No tengo ninguna actividad. Ni mis hijas ni mi esposa me dejan ni salir a la calle, que por la edad. Ya tenemos encerrados más de tres meses, en serio ya me dan ganas de ver otras caras".

Pese a lo difícil que ha sido la situación económica a causa del Covid-19, el primer actor reveló que ha logrado salir adelante gracias a dinero que le llega de Estados Unidos, donde estuvo muchos años trabajando.

Yo estuve mucho tiempo en Estados Unidos en el programa 'Sábado Gigante', casi 15 años. Tengo una 'lana' que me dan por tantos años de trabajar allá, no me muero de hambre gracias a Dios".

Zayas, quien acaba de cumplir 79 años, reveló que está bien de salud pero confesó que está preparado para la muerte.

Estoy operado, fue a corazón abierto. Hace más de 14 años me operé. Está muy bien la operación y hasta ahorita no hemos tenido ningún problema".

El actor fue cuestionado sobre si le tenía miedo a morir luego de tantas veces que estuvo delicado de salud, a lo que contestó que no, ya que ha tenido roces con ella.

No, ya me acostumbré, la conozco ya. He estado muy cerca de ella... espero que no se me acerque demasiado", confesó.

Fuente: Sale el Sol