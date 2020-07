Tras 'pleito' con productora de 'Hoy' en Televisa, Laura Bozzo se vengaría de esta cruel manera

Ciudad de México.- La famosa conductora de televisión, Laura Bozzo, nuevamente dio de que hablar, en días recientes se escuchó el rumor de que había llegado a tener un serio descontento con su productora, Magda Rodríguez.

Sin embargo, al poco tiempo de que se escuchó esto, ambas personalidades salieron a desmentir todo, alegando que entre ellas existe una grandiosa amistad, pero, tal cosa no fue muy creíble para algunos espectadores.

Esta suposición de las falsas paces que tomaron, se podría haber comprobado con el siguiente video, a través de sus historias de Instagram, Laura compartió que estaba comiendo chocolates, y grabó el momento en el que le dio algunos trozos a Tomás, el perro de la productora de Televisa.

No obstante, la presentadora de Laura sin censura fue descubierta por la dueña de la mascota y no le quedó de otra más que pedirle disculpas, alegando que no sabía que este alimento era dañino para el can.

Con información de: Instagram @laurabozzo_of