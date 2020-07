Con esta declaración, 'El Potro' confirmaría romance con esta actriz de Televisa

Ciudad de México.- Luis Caballero, mejor conocido como 'El Potro', volvió a dar qué hablar y no por su desempeño en Guerreros 2020, sino por lo que pasada detrás de este reality show de Televisa.

Mediante un video en su cuenta de Instagram, Unimas le preguntó a Caballero con qué integrante del programa le gustaría estar en una isla, por lo que señaló que esa persona ya había salido del proyecto.

Es una pregunta muy comprometedora. Con la que me gustaría no está, se fue, no les podría decir con quién", expresó el miembro de Los Leones.