Conductora de Televisa destapa la 'grosería' que le hizo Ninel Conde en 'Hoy'

Ciudad de México.- La periodista de espectáculos, Martha Figueroa, habló de la reciente visita que tuvo Ninel Conde al foro del programa Hoy, así como de la disputa que la actriz enfrenta con Giovanni Medina.

En una emisión del programa Con Permiso, la comunicadora comentó que 'El Bombón Asesino' le hizo un desaire durante su estancia en el matutino de Televisa, por lo que ella tomó la decisión de hacer lo mismo.

Está muy enamorado 'El Bombón Asesino', a mí sí me hubiera gustado preguntado quién es el afortunado, pero no me habló, me ignoró y no me saludó. Fue horrible", contó la presentadora.