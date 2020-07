"Desde niño tuve problemas": Salvador Zerboni confiesa que padece de un extraño trastorno

Ciudad de México.- El actor, Salvador Zerboni, mediante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, para el programa El Minuto que Cambió mi Destino, relató que padece de trastorno intermitente explosivo, el cual lo ha llevado a meterse en problemas.

En su mensaje, el histrión señala que ese problema lo llevó a la escuela militarizada, de la cual fue expulsado tras no seguir indicaciones, pues la forma en que lo trataban era muy dura y el no soportaba eso.

Podría interesarte: Golpe a TV Azteca: Coach de 'La Voz' traicionaría al Ajusco para integrarse a Televisa

Yo desde muy niño tenía muchos problemas de conducta, llegó el momento en el que no sabía mi madre si yo era un niño malo, pues no entendía lo que pasaba, y entonces me diagnosticaron una enfermedad", dijo.