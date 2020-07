Enrique Guzmán pasa mala racha: Congelan sus cuentas y muere su abogado

Ciudad de México.- El cantante Enrique Guzmán, no solo está sufriendo por el hecho de que se quedó sin dinero en plena contingencia, sino que además, el papá de Alejandra Guzmán, lamentó mucho el sensible fallecimiento de su amigo y su abogado, Felipe Jurado, quien murió a causa de un infarto.

El famoso compartió durante una entrevista para ‘Sale el Sol’ que los problemas para él no terminan, pues además del congelamiento de sus cuentas por problemas con Hacienda, su amigo Felipe Jurado falleció hace unos días.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante daría 'golpe' a Televisa y TV Azteca tras "traición" en Imagen TV

El licenciado era el encargado de llevarle el asunto de las cuentas congeladas que Hacienda le hizo al cantante, por lo que espera que uno de los hijos del abogado, se haga cargo y siga el proceso para que le liberen su dinero.

El asunto de Hacienda estaba ya en manos de la octava, una magistrada de la octava sala. Fui a verla todavía con Felipe, me recibió ella y me dijo que nuestro asunto estaba por resolverse pero como ahora están cerrados los juzgados no podemos resolver el asunto hasta que no reinicien sus labores todos”, finalizó.