"Era feo y gordito": 'El Capi' Pérez revela lo que sufrió para llegar al éxito en TV Azteca

Ciudad de México.- Carlos Alberto Pérez Ibarra abrió su corazón durante una entrevista para TV Notas donde reveló que al llegar a la Ciudad de México creía que se haría famoso de inmediato, pero se dio cuenta que tenía que empezar de cero, pues “no era nadie”.

En Aguascalientes empecé a salir a cuadro como reportero y aquí me sacaron del cuadro, me mandaron a decir que ‘no era tan atractivo para la tele’, eso me dolió y quería regresarme a mi casa porque no era feliz escribiendo para otros conductores.”

Sin embargo, ‘El Capi’ Pérez no estaba dispuesto a quedarse detrás de cámaras y comenzó a preparar su propio show de comedia La Resolana, el cual le abriría las puertas a Venga la Alegría meses más tarde.

Después de casi un año en La resolana, los productores Adrián Patiño y Sergio Sepúlveda me llamaron para entrar (a Venga la Alegría), porque Mauricio Mancera se había ido, entonces tenían un espacio de comedia y me la jugué; poco a poco me fui ganando mi lugar”.

El presentador de 33 años comentó que desde entonces no ha sido fácil lidiar con los comentarios negativos sobre su apariencia y su físico alejado del estándar de un galán de televisión.

En una ocasión un crítico de televisión publicó un comentario que dijo: ‘Ninguna televisora le daría la oportunidad a alguien tan feo, tan flaco y de un origen tan humilde como 'El Capi' Pérez, y la verdad sí me dolió, pero me di cuenta que tiene razón."

Normalmente no le dan oportunidades a personas como yo, entonces sí me siento privilegiado, mas no consentido, porque me he partido la mad$# para estar donde he estado.”

