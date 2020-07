Ferka exhibe en vivo la traición de Christian Estrada y anuncia ruptura: "Me hizo una chin..."

Ciudad de México.- La actriz, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como 'Ferka', mediante sus redes sociales, compartió un en vivo en el cual aclaró su situación con Christian Estrada, al anunciar que ya se encuentra soltera.

Y es que desde el inicio de su relación tras conocerse en el programa Guerreros 2020, el modelo no ha dejado de protagonizar escándalos con sus ex, las cuales aseguran que fue un "estafador, mujeriego, prepotente, entre otras cosas".

Tras la ola de señalamientos por parte de, Ally Dillon, Sofía Romita e incluso Frida Sofía, la actriz de 33 años, ha optado por dar por terminada su relación, además de borrar todas las capturas románticas con él.

Seguido de esto, también se filtró un audio en el cual el modelo aseguró que fingía estar enamorado de 'Ferka', con el fin de hacer carrera en México y conseguir trabajo.

Yo estoy solo en México, me siento solo. Mi mánager sabe como se maneja todo. Voy a hacer vida en México y voy a hacerle de actor, entonces tengo que hacer lo que él diga. No estoy enamorado de 'Ferka', estoy enamorado de Ally, para mi, Ally lo es todo; esto es algo que nos conviene a los dos (la relación), estamos en el mismo programa", se escuchó en audio.

Seguido de este escándalo, Quiroz decidió compartir su sentir ante lo ocurrido al asegurar que todo está bien y que seguirá trabajando de forma tranquila.

Yo me enteré como todos ustedes de esto, y cuando una persona te hace chin..., lo mejor es alejarse. A mi me gusta que hablen de mi de mi trabajo y de mi forma de ser, no si ando o no con cual persona. Estoy soltera y estoy bien", mencionó.