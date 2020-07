"No la valoran": Alejandra Guzmán 'arremete' contra Televisa al defender a su mamá, Silvia Pinal

Ciudad de México.- En los últimos días, la primera actriz de la Época de Oro del cine mexicano, Silvia Pinal de 88 años, se vio envuelta en una serie de polémicas luego de su esposo Luis Enrique Guzmán declarara en Ventaneando que Televisa, empresa de Emilio Azcárraga, le quitara el contrato de exclusividad.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante daría 'golpe' a Televisa y TV Azteca tras "traición" en Imagen TV

Así mismo, Silvia declaró ante un periódico nacional que no cree que Televisa le haya quitado su exclusividad ya que ella sigue recibiendo su dinero y en caso de que sea cierto, es algo que no le quita el sueño, pues se siente agradecida y le es leal a la empresa que le dio todo.

Lee también: Ni Belinda ni alumna en 'La Voz Azteca': Ángela Aguilar sería la mujer que conquistó a Christian Nodal

En uan exclusiva en el programa De Primera Mano, Alejandra Guzmán, hija de Silvia, fue cuestionada ante el revuelo de la noticia a lo que ella respondió que Televisa no valora a su madre, pues ella aún mantiene la ilusión de de regresar a las pantallas y seguir trabajando.

No le han dado el valor que tiene mi madre, desde que ‘El Tigre’ hizo esa empresa, tenía un valor el ser artista, el ser Silvia Pinal, tener Las Palmas de Oro que no tiene ninguna actriz en Latinoamérica más que ella. Se me hace que no aprovechan el talento que tiene mi madre, mi madre es sabia, se me hace injusto porque no ven el icono, que es la diva, que es la única que sigue viva y que sigue teniendo la ilusión de trabajar, ahí es donde se ve que no tiene ya una dirección", dijo la interprete de Yo te esperaba.