Por dejar una novela, Salvador Zerboni recuerda el día que lo "vetaron" de Televisa

Ciudad de México.- El actor, Salvador Zerboni, mediante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en el programa El Minuto que Cambió mi Destino, recordó la vez que fue castigado por Televisa, luego de dejar a medias una novela.

En su relato el histrión señala que dejó la producción de Lola Érase Una Vez, luego de que fue llamado en Hollywood para una película con Andy García, por lo que recibió una amonestación de la empresa.

Entonces después de 'Lola', me voy y ya después estás 'vetado, castigado', no me dijeron 'ya no vas a trabajar aquí', porque la verdad siempre me han tratado bien, pero en ese momento me dieron mi castigo bien merecido", dijo.