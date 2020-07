"Qué mala leche": Conductor reacciona al 'desprecio' de Televisa a Silvia Pinal

California, EU.- Durante una reciente emisión de Chisme no Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani no se quedaron atrás y opinaron acerca del fin de la exclusividad de la primera actriz, Silvia Pinal, con Televisa tras más de 50 años.

En su intervención, Ceriani recordó la noticia que surgió en torno a que ‘Doña Chivis’ pudo haber trabajado en La Casa de las Flores, una serie de Netflix, aunque la televisora de San Ángel se lo impidió.

Lee también: Ni Belinda ni alumna en 'La Voz Azteca': Ángela Aguilar sería la mujer que conquistó a Christian Nodal

Le quitaron todo y la dejaron sin hacer La Casa de las Flores, qué mala leche, porque si querían sacársela de encima, hubieras dejado que esté en Netflix", indicó el argentino.

De igual manera, el periodista de espectáculos aseguró la incorporación de Silvia Pinal a La Casa de las Flores hubiera sido muy favorable, esto después de que Verónica Castro abandonara este proyecto.

Te podría interesar: Gustavo Adolfo Infante daría 'golpe' a Televisa y TV Azteca tras "traición" en Imagen TV

Cabe recordar que, hace unos días, Luis Enrique Guzmán apareció en Ventaneando y confirmó la salida de su madre, Silvia Pinal, terminó su contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel.

Al igual que Javier Ceriani, familia y colegas de la intérprete comenzaron a reaccionar a esta noticia, entre ellos Pati Chapoy, Alejandra Guzmán, Juan José Origel, Enrique Guzmán, entre otros.

Fuente: Chisme no Like