Tras salir de 'Hechos', conductora habla de su inesperado despido de TV Azteca: "Me sentí fatal"

Ciudad de México.- A raíz de la contingencia sanitaria, muchas personas perdieron su trabajo a causa de la crisis económica y una de ellas fue la conductora de TV Azteca Cecilia Galindo, quien tenía un espacio en el noticiero matutino Hechos AM.

Cecilia confirmó hace unos días que no solo salía del noticiero al igual que Jorge Zarza, sino que también había sido despedida de la empresa. La conductora, quien estaba encargada de la sección de Cultura y Espectáculos, se despidió de todos con un mensaje en Instagram en el cual afirmaba que estaba muy agradecida por la experiencia, además de que pudo colaborar "con grandes compañeros y amigos".

En un video en su canal de YouTube, la joven presentadora decidió retomar el tema y dar un mensaje para todos los que han perdido su trabajo en este momento tan difícil y para aquellos que la seguían en el noticiero, donde estuvo por más de un año.

Si tú perdiste tu trabajo, no estás solo. Yo también lo perdí. Dejé de trabajar en TV Azteca y déjenme decirles que estoy bien, hay vida después de los trabajos. Me iluminó en un tema que es necesario recordarlo: La única constante en la vida son los cambios y hay que estar armados para salir adelante con integridad y decencia".

La conductora reveló que ella no se esperaba el cambio, pues fue muy inesperado. Además reconoció que no fue una buena experiencia, pues sintió una "montaña rusa" de emociones.

Me sentí fatal, no es algo fácil, no es algo bonito. Que te digan 'gracias' en un trabajo, que termines un ciclo laboral no es sencillo. En mi caso personal porque fue un año y cacho de mi vida que invertí mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación, mi horario porque me despertaba muy temprano. Pequeños sacrificios que esperas que un día reditúen algo y cuando de repente se corta de tajo... sientes que perdiste algo más, que se llevaron una parte de ti".