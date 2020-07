Alfredo Adame no se presenta a la 'Pelea del Siglo' contra Carlos Trejo: "Cobarde poco hombre"

Ciudad de México.- El reconocido actor, Alfredo Adame, ha sido llamado "poco hombre" y "cobarde" por parte del cazador de fantasmas, Carlos Trejo, ya que una vez más lo dejó plantado en el parque Cañitas, donde se realizaría la 'Pelea del Siglo' el pasado sábado 25 de julio.

El día viernes 24 de julio Trejo retó nuevamente a Alfredo, quien aceptó "gustoso" el ir a darle "su merecido" al reconocido cazador de lo extraño, lo que nuevamente atrajo mucha atención mediática.

Esto parecía ser el momento en el que finalmente se verían las caras los dos hombres que desde el pasado mes de julio del 2019 se habían retado quedando para pelear el 2 de agosto del año pasado, aunque no se realizó debido a que Adame dijo que la lesión en su ceja se lo impedía.

Sin embargo, una vez más el público quedó decepcionado ya que el polémico actor no se presentó en el parque cañitas, dejando plantado a Carlos, quien llegó puntual al lugar en el que se citaron, al igual que varias personas y medios de comunicación que esperaban grabar el enfrentamiento.

El 2 de agosto, yo me presenté, el señor no se presentó y no presentó ningún justificante médico, que dijera que no podía pelear. El tipo lo único que está haciendo es, aprovechando los medios, haciendo escándalos, sintiéndose muy hombre; se topa con un cab...", dijo Carlos.