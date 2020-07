"¡Asustas!": A sus 33 años, Andrea Escalona luce irreconocible sin maquillaje

View this post on Instagram

Challenge accepted @fey u201cEmpoderamiento femeninou201d aunque me choca esa palabrita, me parece increiu0301ble poder honrar nuestra energiu0301a, vernos con amor como Geu0301nero, como amigas, colaboradoras, conectar desde nuestra vulnerabilidad reto a: @magdaproducer @andy___rodriguez @ferluengo @carlatoscanof @carlaestradawest @galileamontijo y por supuesto a todas mis u201csenu0303oras bonitasu201d que les debo tanto y les hablo todas las manu0303anas gracias a @programahoy por su apoyo y energiu0301a siempre LOVE ud83dudc93ud83dudc93ud83dudc93ud83dudc95ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudc93ud83dudc93ud83dudc93ud83dudc95ud83dudc95ud83dudc95ud83eudd70ud83eudd70ud83eudd70ud83eudd70