Conductora de 'Hoy' impacta al revelar que hizo ¿para entrar a Televisa?: "Hasta las di para tener algo"

Ciudad de México.- Martha Figueroa, una querida conductora del programa Hoy, ha impactado a sus compañeros de Televisa al revelarles que había hecho de todo, incluso darlas, para conseguir trabajo en uno de los programas que estuvo, sin mencionar en cual.

Figueroa en Miembros al Aire no tuvo reparos en responder a las preguntas de sus compañeros, Raúl Araiza y Jorge Van Rankin, expresando su molestia de que solo la recordaran por su participación junto a Pati Chapoy en su programa de TV Azteca.

Te podría interesar: ¿Qué fue de Mariagna Prats? Entre 'vicios' y un divorcio, dejó Televisa y quedó en silla de ruedas

La periodista muy molesta señaló que le parecía increíble que las personas no valoraran su esfuerzo y solo pensaran en ello dentro de Ventaneando, siendo que había hecho de todo para escalar y entrar a programas y canales de mayor nivel.

Me dan ganas de ponerme a llorar cuando la gente cree que solo he estado en un solo programa en 27 años, como le he taloneado, hasta las he dado por ahí para poder trabajar y que la gente no valore mi esfuerzo, oye no", contó Martha.