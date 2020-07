¿Dinero? Ingrid Coronado detalla por qué decidió ser conductora tras dejar Garibaldi

View this post on Instagram

Ahora que me acuerdo de esta historia me da mucha risa. u2063ud83dude04 u2063 Hace 20 au00f1os, cuando mi hijo Emiliano tenu00eda un au00f1o, de dieron ganas de regresar a trabajar. Yo habu00eda salido del grupo ud835udc06ud835udc1aud835udc2bud835udc22ud835udc1bud835udc1aud835udc25ud835udc1dud835udc22 y no sabu00eda a que dedicarme. u2063 u2063 u00bfud835udc00ud835udc1cud835udc2dud835udc2bud835udc22ud835udc33? ud835udc0fud835udc1eud835udc27ud835udc2cud835udc1eu0301u2026u2063ud83eudd14 u2063 No, porque tendru00eda que estar en llamado todo el du00eda y no podru00eda ver a mi hijo, ademu00e1s de que besar a desconocidos no me latiu00f3 mucho jajau2063 u2063 u00bfud835udc02ud835udc1aud835udc27ud835udc2dud835udc1aud835udc27ud835udc2dud835udc1e? ud835udc0cud835udc26ud835udc26ud835udc26ud835udc26u2026 u2063ud83eudd14 u2063 Tendru00eda que estar de gira y tampoco podru00eda estar tan cerca de mi niu00f1o. Ademu00e1s de que no me fascina como canto, au00fan jaja u2063 u2063 ud835udc18ud835udc1a ud835udc2cud835udc1eu0301! u00a1ud835udc02ud835udc28ud835udc27ud835udc1dud835udc2eud835udc1cud835udc2dud835udc28ud835udc2bud835udc1a ud835udc1dud835udc1e ud835udc2dud835udc2f!u2063 ud83dude0e u2063 Asu00ed trabajaru00eda lo que dura el programa, puedo estar con mi peque y la cu00e1mara me tomaru00eda casi siempre de frente porque no me gusta mi nariz de perfil jajajaja u2063 u2063 u00a1Tenu00eda la idea de tener el peor perfil del mundo mundial! u2063ud83dude30 u2063 Y la verdad, ahora que me veo con ud835udc26ud835udc1au0301ud835udc2c ud835udc1aud835udc26ud835udc28ud835udc2b ud835udc32 ud835udc1cud835udc1aud835udc2bud835udc22u00f1ud835udc28, hasta me gustu00f3 esta foto y por eso se las quise compartir. u2063ud83dudc96 u2063 u00bfTe gustaru00eda cambiar la forma en la que ves alguna parte de tu cuerpo? u2063 u2063 A mi me ayuda pensar, que mu00e1s allu00e1 de si cumple con algu00fan estu00e1ndar de belleza, es mu00edo, asu00ed soy, y por eso lo acepto, lo abrazo y como consecuencia u00a1hasta me gusta! u2063ud83eudd70 u2063 u00bfMe compartes en comentarios cu00f3mo te sientes con esto? u2063 u2063 Te leo...u2063u2728 #Actriz #Cantante #Conductora #Tv #AmorPropio #Autoestima #Seguridad #Feliz #Amor #Agradecida #Playa #Mar #Sol