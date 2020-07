Ex de Naya Rivera le dedica desgarrador mensaje tras su muerte: "Mi corazón está vacío"

Estados Unidos.- Ryan Dorsey, el exesposo de Naya Rivera y padre de su hijo Josey, ha roto el silencio a dos semanas de la inesperada muerte de la actriz de Glee y con un desgarrador mensaje en sus redes sociales ha expresado lo doloroso que es para él este luto.

Dorsey empleó su cuenta de Instagram el pasado sábado 25 de julio para expresar el profundo dolor que siente ha dos semanas de la terrible perdida.

Esto es tan injusto... No hay suficientes palabras para expresar el vacío que queda en los corazones de todos. No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré. Estabas justo aquí... Estábamos en la parte de atrás nadando con Josey un día antes", expresó Ryan.

El actor se quejo que la vida no era para nada justa, pero que estaba agradecido de que les permitiera pasar el tiempo que estuvieron juntos y enamorados, lo que permitió el nacimiento de su hijo, al cual no le permitirá olvidarla nunca gracias a los miles de fotos y videos que tiene de ella.

La vida simplemente no es justa. No sé qué decir. Estoy agradecido por nuestros tiempos y nuestro viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce y amable que pudimos esperar. Recuerdo que a veces te molestabas: ‘Ryan, ¿puedes dejar de tomar fotos?’. Me alegro de no haberte escuchado porque tengo cientos y probablemente miles de instantáneas y videos que Josey tendrá para siempre y sé que su madre lo amaba más que a la vida, y lo mucho que nos divertimos juntos mientras crecía", escribió Dorsey.