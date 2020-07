Exactor de Televisa sufrió traición de su televisora y se retiró del medio: "Me llegó la muerte chiquita"

Ciudad de México.- Fernando Arau, un muy querido exactor de Televisa que se lanzó a la fama como ‘Huicho’ en la serie Cachún Cachún Ra Ra, contó en una ocasión la dolorosa traición que sufrió por parte de la televisora que trabajó por más de 12 años, Univisión, tras lo que decidió alejarse del medio un tiempo.

Arau contó en 2009 que después de más de 12 años y aún con varios meses de contrato fue traicionado y de la noche a la mañana lo corrieron de Despierta América, un programa que prácticamente fundó, lo que le dolió mucho en especial ver que cerraron plataformas para evitar escuchar los reclamos de los fans que pedían su regreso.

Esto lo llevó a decidir alejarse un momento de los medios de comunicación, pese a que varias cadenas estadounidenses en español lo llamaron negándose a ellos pues eran competencia directa y no se le hacía ético el irse con ellos y hablar mal de su antigua cadena ya que tenía mucho que agradecerlos.

No acepté por ética porque no haría un programa que compita con el que inventé, bueno, aporté muchísimo, y no voy a entrar a la familia de enfrente para tirarle y escupirle a la ventana. Pero tengo ganas de seguir haciendo televisión y eso lo dejaré para más adelante porque además tengo un estudio propio de televisión y como tengo muchos intereses creados en Miami me quedaré ahí por un tiempo y ya veré en el mediano plazo qué decido hacer”, dijo en su momento Arua.