Fabián Chávez: Llegó a la fama en 'Cómplices al rescate', desapareció de Televisa y ahora hace esto

Ciudad de México.- El actor Fabián Chávez fue uno de los grandes talentos que brillaron en una época donde las telenovelas infantiles de Televisa se convirtieron en todo un fenómeno a nivel internacional, y aunque poco se ha escuchado sobre él en los últimos años, el intérprete que ahora tiene 31 años de edad sigue inmerso en el medio artístico de una forma diferente.

Como se ha de recordar, Fabián protagonizó junto a Belinda, Martín Rica, Alejandro Speitzer y en su momento Daniela Luján la telenovela Cómplices la rescate, historia que alcanzó un gran éxito y que trascendió de la pantalla la chica a los escenarios de los numerosos conciertos, ya que la banda infantil surgida en la novela viajó por todo el país con un show musical.

En una entrevista para Multimedios, Chávez recordó cómo su carrera artística inició en la radio y programas televisivos en Monterrey, cuando de pronto se presentó la oportunidad de audicionar para la producción de Rosy Ocampo. Fabián fue seleccionado de entre más de 7 mil 500 niños que aspiraban al trabajo.

Años después del rotundo éxito de Cómplices al rescate, Fabián realizó Central de abasto, proyecto de Televisa que sería la última telenovela en la que ha participado hasta el momento.

Habiéndose formado en los medios de comunicación desde pequeño y en los foros de televisión, Fabián ha continuado en el medio del entretenimiento pero ahora detrás de las cámaras y como maestro. En los últimos años el intérprete se ha dedicado a dar clases de conducción y actuación, además de producir y dirigir proyectos audiovisuales.

En febrero de este año, un seguidor cuestionó al actor sobre por qué no se le ve más en la televisión, esto en los comentarios de un post que Fabián hizo en Instagram sobre una obra de teatro, arte en el que también se ha desarrollado.

En estos últimos años me he dedicado a producir y dirigir comerciales, videos musicales, teatro y dar clases. Me consume todo el tiempo y me va mejor", le contestó Chávez al internauta.