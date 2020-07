¿Hijo 'perdido' de José Ron? Estrella infantil de Televisa asombra por su parecido al galán

View this post on Instagram

Realmente me gustu00f3, la guardo para en algunos au00f1os ver que pasa. En quu00e9, 10 au00f1os? O cuu00e1ntos? #leoherrera #mifuturo #yoen10au00f1os Entonces soy el pru00f3ximo Pedro Garrido? Que crees @joseron3 y @evacedenor