Kalimba recuerda la vez que intentó ser comediante; revela por qué lo dejó

Ciudad de México.- Kalimba es conocido por ser una artista polifacético, pues no solamente se ha dedicado a la música, sino que además, desde que era niño llegó a participar en algunos proyectos como actor.

Sin embargo, algo que pasó casi desapercibido por muchos, fue su etapa como comediante, cuando buscó incursionar el mundo del Stand Up. Durante su reciente entrevista para el podcast, El súper show está genial, el cantante habló a cerca de su experiencia.

Yo hago comedia, literal, desde los 4 años. Mi papá me puso mucho stand up comedy desde hace muchísimos años y me fue llevando a lo largo del stand up; de como muchas sitcoms se escribían por standuperos, de muchos programas como Saturday Night Live", contó el artista.

Yo fui creciendo con eso y jamás creí que en México un standupero llenara un Auditorio Nacional, estos lugares que hoy están pasando. Y no porque no existieran los standuperos o la industria, sino porque no creí que existieran las plataformas para que eso pasara", agregó.

Kalimba comentó, que fue gracias a Sofía Niño de Rivera que tuvo la oportunidad de presentarse por primera vez sobre un escenario, en el cual no brilló por su canto. Aunque el no lo esperaba, tuvo un buen recibimiento, pues demostró tener gracia para ello.

Sin embargo, el famoso señaló que decidir por volver a la música, pues consideró que no podría dedicarle el profesionalismo que él hubiera querido entregar.

La razón por la cual no he hecho stand up otra vez es porque respeto mucho su trabajo. Ustedes están escribiendo constantemente, desechando mucho de lo que no funciona y repitiendo mucho de lo que funciona; para poderte subir a hacer una rutina de 3, 5, 13, 40 minutos, tienes que haber desechado muchas cosas. Como yo para hacer un disco de 10 canciones, desecho 60”.

Entonces, si no tengo el tiempo de escribir y de tomármelo con el profesionalismo y la seriedad correcta para hacer reír, no me voy a subir a decir 'Pues como soy Kalimba y ya jalo gente, me voy a subir a hacer una porquería y ya con eso", declaró.

