"Se reían de mí": José Ron habla de cuando decidió ser actor y revela qué hacía antes de Televisa

Ciudad de México.- José Ron sorprendió al revelar cómo fueron sus inicios en el ámbito del entretenimiento y cómo su decisión de ser actor lo hizo enfrentarse a la desconfianza y comentarios desalentadores de quienes estaban a su alrededor.

En reciente una plática con la actriz Mar Saura durante una transmisión en vivo de Instagram, el protagonista de numerosas telenovelas de Televisa compartió que su primer contacto con el medio artístico fue la música, sin embargo, no como baterista.

Lee también: Carolina Rocha hace temblar los foros de TV Azteca y causa furor en Instagram

Lejos de lo que muchos podrían creer, sobre todo porque Ron ahora mismo está retomando un proyecto musical con su banda, el actor relató que comenzó en una agrupación tipo 'boy band' que imitaba a los Backstreet Boys.

Empecé en la música, pero no en una banda, no en la batería. Yo estaba en Guadalajara en grupos vocal coreográficos y cantaba y bailaba, yo en ese momento imitaba a los Backstreet Boys, era a lo que yo me dedicaba", contó José Ron a Mar Saura.

Lee también: Golpe a TV Azteca: Coach de 'La Voz' traicionaría al Ajusco para integrarse a Televisa

El protagonista de Te doy la vida relató como él y sus compañeros en el grupo actuaban en el escenario como unos auténticos 'boy band', usando vestuarios y pelucas para imitar a los Backstreet Boys, además de seguir las coreografías para abrir conciertos, participar en concursos de fonomímica y eventos privados.

José Ron recordó lo feliz que lo hacía formar parte de la agrupación, sin embargo, después recibió una invitación a estudiar al Centro de Educación Artística (CEA), por lo que tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles.

Lee también: ¿Qué fue de Mariagna Prats? Entre 'vicios' y un divorcio, dejó Televisa y quedó en silla de ruedas

Era lo que yo hacía y me encantaba. Yo era un 'boy band' y quería ser un 'boy band'. De repente la vida me llevó por otro lado, llega la invitación para venir aquí a México a estudiar al CEA y dejé todo, fue un momento complicado porque justo en ese tiempo que me llega la invitación íbamos a sacar, ya no como Backstreet Boys, o sea los imitadores, ya canciones propias, inéditas", reveló.

Sí me costó la decisión pero, ¡híjole! Todo lo que me esperaba aquí en México era maravilloso, no me lo hubiera imaginado así, creo que fue la mejor decisión, estoy muy contento; no han sido tampoco momentos siempre bonitos o sencillos, ha habido mucho sacrificio, mucha lucha, disciplina, estar siempre echándole muchas ganas", agregó.

Lee también: VIDEO: Con sombrero vaquero, Érika Buenfil cautiva al bailar al ritmo de 'El Tao Tao'

Al hablar sobre los comienzos de su carrera, José Ron recordó lo importante que es aferrarse a los sueños y luchar por cumplirlos, incluso si existen personas desalentadoras. En ese sentido, contó que cuando decidió ser actor sus amigos llegaron a burlarse de él, porque no creían que lo pudiera hacer.

Hay que luchar por los sueños también, creo que muchas veces nos dejamos llevar por lo que digan los demás y justamente por ese miedo, o por otro tipo de cosas, dejamos de hacer lo que nos hace felices a nosotros", dijo.

Yo me acuerdo cuando decidí ser actor, ser reían de mí, amigos (decían) 'cómo crees'… Y yo siempre luché por lo que yo quería", agregó.

Fuente: Instagram @marsaura