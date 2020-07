"Soy una señora de 42 años": Alicia Machado estalla contra los que la llaman "vieja"

Ciudad de México.- Alicia Machado nuevamente dio de que hablar, luego de que se encontrara con miles de malos comentarios en redes sociales, donde los internautas se burlaron e incluso la criticaron por las fotos que publica.

Sin embargo, Machado no quiso quedarse callada ante tal situación, por lo que decidió grabar un pequeño video y publicarlo en Instagram, pues buscó dejar en claro que el hecho de que hablen de su persona, no le quita, ni le quitará el sueño.

Además, recuerden que hay mucho filtro y mucho photoshop, no todo lo que se ve es como se ve muchas veces. Y sí, uno envejece, ¿cuál es el problema? Yo prefiero estar vieja y no tener cáncer, por ejemplo. O qué se yo, estar vieja y no tener coronavirus; o estar vieja y ser feliz y ser exitosa".

La venezolana comentó también, que acabó de ver el documental de Walter Mercado y recordó la valiosa amistad que sostuvo con él, comento que 'El astrólogo' le dijo una predicción para sus 45 años.

Dijo que cuando yo cumpliera cuarenta y cinco años, mi vida iba a cambiar, que iban a llegarme unos éxitos maravillosos, que creo que me los merezco porque he trabajado muy duro y me he preparado muchísimo, como artista y como comunicadora", aseguró.