Televisa en pánico: Macky González revela resultados de su prueba de Covid-19: "Estoy destrozada"

Ciudad de México.- La reconocida exparticipante de Exatlón, Macky González, durante un episodio de Guerreros 2020 confesó estar en pánico ya que tiene toda la semana sintiéndose “fatal” y sin poder respirar, por lo que se realizó una prueba de Covid-19, externa a la que le pidió Televisa, de la cual ya ha revelado resultados.

El pasado jueves 23 de julio tras competir en 'El Reto de Altura', Macky señaló que a lo largo de la semana ha tenido muchos problemas para respirar, además de sentirse adolorida y muy cansada, por lo que empezó a sentir mucho temor de tener coronavirus pese a que Televisa hace un par de semanas les mandó a hacer pruebas junto a los del programa Hoy.

Es por ello que decidió realizarse otros análisis, de los cuales recibió resultados el pasado sábado 25 de julio y los compartió con sus millones de seguidores.

Amigos ya me hicieron la prueba y salí negativo, estoy muy muy contenta, me sigo sintiendo fatal pero ya es un gran paro saber que no tienes Covid-19, entonces creo que está semana ha sido tan pesada a nivel físico y mental que colapse”, dijo Macky.