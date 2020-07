"Yo no terminé con Ferka, ella terminó conmigo": Christian Estrada da la cara tras polémica

Ciudad de México.- Desde que se surgió la polémica de Frida Sofía con su madre, Alejandra Guzmán, la vida de Christian Estrada no ha hecho más que girar en torno al escándalo.

En tiempos recientes volvió a saltar a la fama tras su inclusión al reality show, Guerreros 2020, donde habría iniciado una relación con Ferka, una de sus compañeras, sin embargo, todo el romance acabó, luego de que dos mujeres lo tacharon de mantenido y de mentiroso.

Fue por esto mismo, que Estrada buscó dar la cara en redes sociales, a través de una transmisión en vivo, para aclarar todo frentes a sus seguidores. Señaló que no ha podido hablar con su compañera en el show de Televisa para arreglar la situación con ella.

Explicó que se considera como alguien bueno y que su consciencia se encuentra tranquila, pues no ha hecho nada malo, señalando que el es todo un caballero, ante todo.

Entre otras cosas confesó que le romance con Ferka fue de improviso, pues el no esperó quedar enamorado en ningún momento, pero las cosas se dieron y acabó siendo su pareja por un tiempo.

Las cosas con ella se descontrolaron, pasó lo que tuvo que pasar y hasta ahorita no he tenido tiempo de poder platicar las cosas con ella.... Hubo audios donde se escucha, obvio eran mi voz, son audios viejos, en donde yo apenas estaba conociendo a Ferka, todavía ni éramos novios, pero no era por estrategia, no vine aquí a buscar novia o relación, pero con ella se dieron las cosas, se descontrolaron las cosas y me gustó, me sigue gustando", contó.