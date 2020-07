Adriana Lavat: Su divorcio la alejó de Televisa y la prensa la tachó de bipolar

Ciudad de México.- La actriz Adriana Lavat ha protagonizado uno de los divorcios más polémicos del mundo del espectáculo pues su separación de Rafael Márquez le costó varios escándalos al grado de que la tacharan de bipolar.

La artista mexicana tuvo su primer papel en Televisa en el año 1992 al dar vida al personaje de 'Rita Cárdenas' para el melodrama Mágica Juventud y posteriormente se le pudo ver en distintos proyectos como Acapulco, cuerpo y alma o Vivo por Elena.

Llegó al altar de la mano del futbolista Rafael Márquez el 27 de diciembre de 2003, sin embargo, cuatro años después confirmaron su separación y desde entonces han mantenido un pleito mediático.

Varios medios del espectáculo comenzaron a especular que Adriana sufría bipolaridad y que esta era la razón por la que se estaba separando del delantero mexicano.

La sobrina de Queta Lavat permaneció varios años alejada de las telenovelas y en el año 2013 se pudo ver su regreso a la actuación en el melodrama Marido en alquiler, producido por Telemundo.

El escándalo más reciente que tuvo Adriana fue durante el pasado mes de enero cuando una reportera de Venga la Alegría la volvió a cuestionar sobre su supuesta bipolaridad, situación que hizo estallar a la actriz.

Esa es otra persona, me estás confundiendo, yo nunca lo había escuchado, no sé de dónde lo sacas", mencionó molesta mientras no paraba de decir groserías.