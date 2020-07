Alfredo Adame estalla contra sus hijos; los acusa de interesados y se deslinda de ellos

Ciudad de México.- En una entrevista para De Primera Mano Alfredo Adame estalló contra su hijo menor Sebastián Adame y aseguró que ya no quería saber nada de él luego de que este apareciera en Ventaneando hablando de su homosexualidad.

El exconductor de Hoy relató que todo comenzó a ir mal entre él y sus hijos cuando estos únicamente lo visitaban una vez a la semana solo para pedirle dinero, también dijo que notó que se le empezaron a perder cosas de su casa con cada visita.

Se acabó ese cuento yo ya no tengo nada que ver con esa familia, no tengo nada qué ver con ellos, no son mis hijos, yo no los reconozco, porque yo Alfredo Adame después de todo lo que he hecho por esta bola de malagradecidos no me lo merezco.