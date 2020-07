Alfredo Adame suelta toda la verdad sobre por qué no asistió a la pelea contra Trejo

Ciudad de México.- El actor Alfredo Adame brindó una entrevista para De Primera Mano donde reveló las verdaderas razones por las que no se presentó a pelear contra Carlos Trejo en un parque de la Ciudad de México.

Se enojó como siempre porque le volví a poner una patiza verbal, pues se desencajó y entonces comenzó a decir estupideces y me dijo ‘nos vemos a las 5:00 de la tarde en Cañitas’ (colonia). Bueno este cree que yo me voy a ir a presentar a un parque donde hay 30 marranos como siempre, que no me dejan golpearlo. Imagínate.